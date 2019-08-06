Брюгге - Динамо: слова Хацкевича перед матчем Лиги чемпионов

Новости спорта: Наставник киевлян дал комментарий перед матчем Лиги чемпионов.

Во вторник «Динамо» в Бельгии сыграет против «Брюгге» в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Перед игрой на вопросы ответил наставник киевлян Александр Хацкевич.

— Вы следили за новостями из стана «Брюгге»? Знаете ли, кто завтра будет играть в воротах соперника?

— Да, мы следим за «Брюгге» с момента жеребьевки. Знаем, что команда недавно продала двух лидеров команды, однако приобрела достаточно опытного вратаря, которые ранее выступал в АПЛ. Но кто будет завтра играть — это будет зависеть от главного тренера.

— Можете прояснить ситуацию с Шапаренко? Почему он остался в Киеве?

— Я уже ранее говорил, что у нас есть конкуренция, и у нас сегодня есть футболисты, которые на данный момент выглядят сильнее на этой позиции.

— Насколько возможно возвращение Цыганкова в старт?

— Он определяющий футболист в нашей команде. Да, возможно, на данный момент он не готов сыграть все 90 минут, но решение об его участии мы примем уже завтра после медицинского контроля.

— Насколько вы рассчитываете на Родригеша и сыграет ли он завтра?

— Жерсон сейчас в хорошем состоянии, в тонусе, ведь чемпионат Японии на ходу. Он готовится к игре, а как его использовать,будет зависеть от того, как будет складываться игра.

— Чем вы можете объяснить прогресс чемпионата Бельгии на сегодняшний день?

- Думаю, что прогресс бельгийского чемпионата связан с приездом хороших украинских футболистов.