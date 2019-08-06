Бэйл может продолжить карьеру в Баварии

Новости спорта: Гарет Бэйл может стать игроком мюнхенской Баварии.

Форвард сборной Уэльса и мадридского Реала Гарет Бэйл может стать игроком мюнхенской Баварии. Об этом сообщает AS.

"Так как в Германии можно приобретать игроков до 2-го сентября, то Бавария арендует валлийца.

Сам футболист также не против переехать в чемпионат Германии", - сообщает источник.

Контракт Бэйла с Реалом рассчитан до 2022-го года. В минувшем сезоне на его счету 40 матчей, в которых он забил 11 голов и отдал 7 голевых пасов.

Напомним, ранее сообщалось, что Бэйл не смог переехать в китайский клуб и был в ярости из-за сорвавшегося перехода.