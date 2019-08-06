Мариуполь арендовал еще одного футболиста Шахтера

Новости спорта: Вячеслав Танковский вновь вернулся в "Мариуполь".

Полузащитник "Шахтера" Вячеслав Танковский продолжит карьеру в другом украинском клубе – "Мариуполе", о чем сообщает официальный сайт "Приазовцев". За команду Александра Бабича 23-летний хавбек будет выступать на правах аренды, которая будет рассчитана до конца года.

В сезоне 2013/14 Вячеслав сыграл шесть игр в юношеской Лиге УЕФА за "Шахтер" U-19. В сезоне 2015/16 Вячеслав провел в аренде в "Заре" – 13 игр в Премьер-лиге. В сезоне 2016/17 полузащитник сыграл четыре игры за "Шахтер" в УПЛ, в сезоне 2017/18 – одну. В сезоне 2017/18 Вячеслав уже выступал за мариупольскую команду – девять игр. Минувший сезон Вячеслав провел в "Шахтере" и "Арсенале". Также Танковский выступал за различные юношеские и молодежные сборные Украины.

Ранее сегодня состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Киевское "Динамо" в случае прохода "Брюгге" за путевку в групповой этап Лиги чемпионов сразится с победителем пары "Брюгге" – ЛАСК.

На этой же стадии сыграет луганская "Заря". Команда Виктора Скрипника встретится с софийским ЦСКА. А перед этим луганчане пробились в следующий раунд Лиги Европы:украинцы дважды обыграли вице-чемпиона Черногории.