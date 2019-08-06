Гаттузо может возглавить клуб Бекхэма

Новости спорта: Итальянский тренер Дженнаро Гаттузо может возглавить Интер Майами.

Итальянский тренер Дженнаро Гаттузо может возглавить Интер Майами, сообщает La Gazzetta dello Sport. Этот клуб принадлежит группе инвесторов во главе с экс-полузащитником сборной Англии Дэвидом Бекхэмом.

Гаттузо и Бекхэм ранее вместе играли в Милане, куда англичанин переходил на несколько месяцев в аренду, будучи футболистом Лос-Анджелес Гэлакси.

Интер Майами начнет выступления в МЛС с 2020 года и таким образом станет 25 командой чемпионата. В конце июля клуб подписал первых новичков в своей истории — аргентинских полузащитника Матиаса Пеллегрини и нападающего Хулиана Каррансу.

На днях Гаттузо отказался возглавить французский Нант. В конце прошлого сезона экс-полузащитник сборной Италии покинул Милан — под его руководством россонери не вышли в Лигу чемпионов, что и повлекло за собой последующую смену главного тренера.

Кроме Милана, 41-летний Гаттузо тренировал Сьон, Палермо, ОФИ и Пизу.