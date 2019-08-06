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Селезнев хочет продолжить карьеру в Турции

Селезнев хочет продолжить карьеру в Турции
11:32 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Украинец не заиграл в Испании, за полгода ни разу не забив.

Нападающий Малаги Евгений Селезнев собирается продолжить карьеру в турецком Гезтепе. Ранее сообщалось, что этот клуб заинтересован в переходе украинца.

«Измир — город, который я очень люблю. Я жил там в тот период, когда играл в Акхисаре. Моя семья тоже любит Измир. Почему нет», — приводит слова Селезнева yeniasir.com.tr.

«В Малаге у меня возникли проблемы с адаптацией. Хочу играть в турецкой Суперлиге, особенно в Гезтепе. Не знаю, что будет дальше, пока сам жду новостей».

Учитывая информацию, что Малага планирует расторгнуть контракт с Селезневым, украинец может вернуться в турецкую Суперлигу на правах свободного агента.

Ранее экс-форвард Шахтера и Днепра в чемпионате Турции выступал за Карабюкспор и Акхисар Беледиеспор, после чего покинул последних из-за конфликта с главным тренером команды.

За все время в Малаге игрок принял участие всего в 12 матчах (2 — в основе), забитыми мячами так и не отличился. Контракт 34-летнего Селезнева с Анчоусами рассчитан до 2021-го года.

По итогам прошлого сезона Суперлиги Гезтепе занял 15-е место, финишировав в шаге от зоны вылета. Новый розыгрыш чемпионата команда начнет 18 августа против Антальяспора.

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ФК Малага, Футбол, Новости футбола, Евгений Селезнев.
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