Месси рискует пропустить старт сезона из-за травмы

Новости спорта: Аргентинец досрочно завершил предсезонные сборы.

Нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси может пропустить старт нового сезона испанской Ла Лиги. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Форвард травмировался на тренировке клуба и из-за этого не полетит с каталонским клубом на предсезонные сборы в США.

Также, игрок может не сыграть в матче первого тура Ла Лиги против Атлетико, который состоится 16-го августа", - сообщает источник.

Ранее сообщалось, что Месси получил трехматчевую дисквалификацию в сборной Аргентине.

Напомним, Месси уже успел рассказать, какие цели он ставит перед собой в новом сезоне.