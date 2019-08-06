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Месси рискует пропустить старт сезона из-за травмы

Месси рискует пропустить старт сезона из-за травмы
11:52 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Аргентинец досрочно завершил предсезонные сборы.

Нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси может пропустить старт нового сезона испанской Ла Лиги. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Форвард травмировался на тренировке клуба и из-за этого не полетит с каталонским клубом на предсезонные сборы в США.

Также, игрок может не сыграть в матче первого тура Ла Лиги против Атлетико, который состоится 16-го августа", - сообщает источник.

Ранее сообщалось, что Месси получил трехматчевую дисквалификацию в сборной Аргентине.

Напомним, Месси уже успел рассказать, какие цели он ставит перед собой в новом сезоне.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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