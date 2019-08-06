Брюгге - Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Новости спорта: Букмекеры считают бельгийскую команду фаворитом первого матча.

Киевское Динамо во вторник, 6 августа, начнет еврокубковый сезон в Бельгии матчем против Брюгге в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Встреча Брюгге и Динамо состоится в городе Брюгге на стадионе Ян Брейдель.

Букмекеры фаворитом матч считают Брюгге. Победа бельгийской команды оценивается в 1.96, тогда как вероятность победы киевлян оценена в 3.80. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3.45.

Наш сайт будет вести онлайн трансляцию матча Брюгге - Динамо, которая начнется 6 августа в 21:30 по киевскому времени.