Скачать
Вторник, 06.08.2019
IBF санкционировала бой Деревянченко - Головкин
IBF санкционировала бой Деревянченко - Головкин
Названа дата дебюта Усика в хэвивейте
Названа дата дебюта Усика в хэвивейте
Брюгге - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Брюгге - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Мариуполь и Заря узнали имена потенциальных соперников в Лиге Европы
Мариуполь и Заря узнали имена потенциальных соперников в Лиге Европы

Лидер Тоттенхэма близок к переходу в МЮ

Лидер Тоттенхэма близок к переходу в МЮ
13:00 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта: Кристиан Эриксен может сменить "шпор" на Манчестер Юнайтед

Полузащитник сборной Дании и английского Тоттенхэма Кристиан Эриксен может сменить "шпор" на Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает Daily Mail.

"На футболиста до сих пор претендуют несколько именитых команд. Реал и Атлетико уже делали предложения Тоттенхэму, однако "шпоры" их отклонили.

Сейчас появился еще один потенциальный претендент на игрока- это Манчестер Юнайтед. Боссы МЮ готовы продать Погба и на вырученные средства усилить линию полузащиты Кристианом Эриксеном", - сообщает источник.

МЮ побил свой трансферный рекорд, подписав Магуайра

Стоит отметить, что контракт с полузащитником и Тоттенхэмом заканчивается уже в следующем году. Таким образом Эриксен может усилить МЮ бесплатно.

В минувшем сезоне Кристиан провел 51 матч за лондонский клуб, в котором забил 10 голов и сделал 17 результативных передач.

Напомним, ранее сообщалось, что Тоттенхэм намерен удержать Эриксена, предложив ему большую зарплату.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Тоттенхэм, Футбол, МЮ, Кристиан Эриксен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Леннокс Льюис дал прогноз на реванш Джошуа - Руис
02 IBF санкционировала бой Деревянченко - Головкин
03 Месси пропустит матч Барселоны с Наполи из-за травмы
04 Зинченко - о противостоянии с Салахом в матче Суперкубка Англии
05 Брюгге - Динамо: слова Хацкевича перед матчем Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь