Лидер Тоттенхэма близок к переходу в МЮ

Новости спорта: Кристиан Эриксен может сменить "шпор" на Манчестер Юнайтед

Полузащитник сборной Дании и английского Тоттенхэма Кристиан Эриксен может сменить "шпор" на Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает Daily Mail.

"На футболиста до сих пор претендуют несколько именитых команд. Реал и Атлетико уже делали предложения Тоттенхэму, однако "шпоры" их отклонили.

Сейчас появился еще один потенциальный претендент на игрока- это Манчестер Юнайтед. Боссы МЮ готовы продать Погба и на вырученные средства усилить линию полузащиты Кристианом Эриксеном", - сообщает источник.

Стоит отметить, что контракт с полузащитником и Тоттенхэмом заканчивается уже в следующем году. Таким образом Эриксен может усилить МЮ бесплатно.

В минувшем сезоне Кристиан провел 51 матч за лондонский клуб, в котором забил 10 голов и сделал 17 результативных передач.

Напомним, ранее сообщалось, что Тоттенхэм намерен удержать Эриксена, предложив ему большую зарплату.