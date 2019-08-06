Роналду одобрил переход Икарди в Ювентус

Новости спорта: Аргентинец может перейти в Ювентус, если из клуба уйдет Дибала.

Руководство туринского Ювентуса обратилось к вингеру клуба Криштиану Роналду, чтобы португалец одобрил переход в команду форварда Интера Мауро Икарди. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

"Португалец все же одобрил переход аргентинца в стан Ювентуса. Криштиану считает, что Икарди будет идеальным партнером для него, ведь он может создавать нужное пространство в завершающей стадии атаки.

Но у боссов Юве могут возникнуть трудности, ведь для перехода Икарди клуб должен продать другого аргентинца - Пауло Дибалу. Они будут рассматривать все предложения по форварду и не станет препятствовать возможному переходу", - сообщает источник.

Ранее сообщалось, что Пауло Дибала мог перейти в Манчестер Юнайтед, однако на финальной стадии переговоров форвард отказался переходить в английский клуб.