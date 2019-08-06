Хабвек Барселоны близок к возвращению в Серию А

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15:56 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Чилийский полузащитник Барселоны Артуро Видаль все ближе к переходу в миланский Интер.

Как сообщает Inter News, полузащитник Барселоны Артуро Видаль все ближе к переходу в миланский Интер.

Главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде считает, что в центре поля у команды очень много исполнителей. Так, команду могут покинуть Видаль и Ракитич.

Долго время одним из главных претендентов на игрока был Интер. На данный момент "нерадзурри" близки к соглашению с Барселоной о трансфере Видаля, чей контракт с "сине-гранатовыми" действителен до 2021 года.

Лидер Тоттенхэма близок к переходу в МЮ

Партнер Видаля по Барселоне Иван Ракитич привлек к себе внимание Эвертона.

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ФК Интер (Милан), ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Артуро Видаль.
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