Хабвек Барселоны близок к возвращению в Серию А

Новости спорта: Чилийский полузащитник Барселоны Артуро Видаль все ближе к переходу в миланский Интер.

Как сообщает Inter News, полузащитник Барселоны Артуро Видаль все ближе к переходу в миланский Интер.

Главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде считает, что в центре поля у команды очень много исполнителей. Так, команду могут покинуть Видаль и Ракитич.

Долго время одним из главных претендентов на игрока был Интер. На данный момент "нерадзурри" близки к соглашению с Барселоной о трансфере Видаля, чей контракт с "сине-гранатовыми" действителен до 2021 года.

Партнер Видаля по Барселоне Иван Ракитич привлек к себе внимание Эвертона.