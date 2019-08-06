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Официально: Лоран Косельни перешел из Арсенала в Бордо

Официально: Лоран Косельни перешел из Арсенала в Бордо
17:35 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Капитан и защитник лондонского Арсенала Лоран Косельни перешел в Бордо.

Лондонский «Арсенал» на официальном сайте объявил о переходе защитника Лорана Косельни в «Бордо». Детали сделки, а также сроки действия контракта французского футболиста с новым клубом не разглашаются.

«Мы благодарим Лорана за его вклад в команду и желаем ему всего наилучшего в будущем», — говорится в сообщении пресс-службы «Арсенала».

Ранее сообщалось, что «канониры» согласились отпустить Косельни в «Бордо» за £ 4,6 млн (€ 5 млн). Также в услугах футболиста были заинтересованы «Лион» и «Ренн».

Косельни защищал цвета «Арсенала» с 2010 года и за девять лет завоевал с «канонирами» три Кубка и два Суперкубка Англии. В минувшем сезоне французский защитник принял участие в 17 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 3 гола, а также получил 1 жёлтую карточку.

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Лоран Косьельни, ФК Бордо, Новости футбола.
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