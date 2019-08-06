Ворскла объявила о подписании хавбека Порту

Новости спорта: Полтавская "Ворскла" арендовала центрального полузащитника португальского "Порту".

"Ворскла" арендовала у португальского "Порту" центрального полузащитника Луизао. Этот бразильский 21-летний игрок привлек внимание скаутов "Порту" своей техникой и видением поля.

Два года назад португальцы выкупили игрока у команды родного города Луизао - "Сан-Паулу" за 3 миллиона евро. Луизао, кроме соревнований внутреннего первенства Португалии, провел несколько матчей на международном уровне - в юношеской Лиге Чемпионов.

После согласования всех формальностей, связанных с международным переходом игрока, Луизао в ближайшем будущем будет готов помочь "Ворскле" в решении турнирных задач. Бразилец уже познакомился с командой, в чем ему способствовал земляк Артур.