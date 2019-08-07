Вальверде получил испанский паспорт, что позволит Реалу дозаявить Родриго

Новости спорта: Федерико Вальверде получил испанский паспорт и освободил место в заявке для Родриго Гоэса.

Уругвайский полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде получил испанский паспорт и освободил место в заявке для игрока из страны, которая не входит в Европейский союз. Об этом сообщает Marca.

По сведениям издания, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан предпочитает, чтобы клуб внёс в заявку на сезон бразильского полузащитника Родриго Гоэса. На место в заявке претендовал также японский хавбек Такефуса Кубо, но Зидан выбрал бразильца.

Два других места в заявке «Реала» для игроков не из Евросоюза получат бразильский защитник Эдер Милитао и его соотечественник нападающий Винисиус Жуниор.

О переходе 18-летнего Родриго в «Реал» из «Сантоса» стало известно ещё в прошлом году, однако официально трансфер был завершён лишь после того, как игроку исполнилось 18 лет. Сумма трансфера составила € 45 млн.