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Вальверде получил испанский паспорт, что позволит Реалу дозаявить Родриго

Вальверде получил испанский паспорт, что позволит Реалу дозаявить Родриго
06:05 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Федерико Вальверде получил испанский паспорт и освободил место в заявке для Родриго Гоэса.

Уругвайский полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде получил испанский паспорт и освободил место в заявке для игрока из страны, которая не входит в Европейский союз. Об этом сообщает Marca.

По сведениям издания, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан предпочитает, чтобы клуб внёс в заявку на сезон бразильского полузащитника Родриго Гоэса. На место в заявке претендовал также японский хавбек Такефуса Кубо, но Зидан выбрал бразильца.

Два других места в заявке «Реала» для игроков не из Евросоюза получат бразильский защитник Эдер Милитао и его соотечественник нападающий Винисиус Жуниор.

О переходе 18-летнего Родриго в «Реал» из «Сантоса» стало известно ещё в прошлом году, однако официально трансфер был завершён лишь после того, как игроку исполнилось 18 лет. Сумма трансфера составила € 45 млн.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Родриго Гоэс, Федерико Вальверде.
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