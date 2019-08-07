Караваев извинился перед болельщиками Динамо

Новости спорта: Игрок Динамо просит прощения перед болельщиками за пенальти.

Полузащитник столичного Динамо Александр Караваев прокомментировал поражение команды в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с Брюгге. По его словам, в эпизоде с пенальти, он не трогал соперника.

"Честно говоря, в эпизоде с пенальти я даже не трогал соперника, он сам налетел на меня. Но вся вина лежит на мне, из-за чего я извинился перед партнерами, а теперь это делаю перед болельщиками. Если бы не было этого пенальти, то мы бы не проиграли, а, имея свои моменты, могли и вообще выиграть. Извиняюсь перед всеми", — цитирует Александра пресс-служба Динамо Киев.

Он также отметил, что Брюгге сыграл так, как того ожидала команда.

"В целом Брюгге ничем не удивил. Когда мы быстро, через пас, выходили из обороны в атаку, то возникали моменты, которых было достаточно, чтобы забить. Главное — дома реализовать те возможности, которые у нас будут", — говорит Александр.

Напомним, Динамо минимально уступило Брюгге в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.