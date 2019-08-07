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Диего Форлан объявил о завершении карьеры

Диего Форлан объявил о завершении карьеры
08:40 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Легендарный уругваец Диего Форлан собирается повесить бутсы на гвоздь.

Бывший форвард сборной Уругвая анонсировал прощание с футболом. По словам самого Форлана, это решение далось ему непросто:

"Принять это решение было нелегко, но уже несколько раз во время интервью меня спрашивали об этом, и хотя мне не хотелось, чтобы этот момент наступил, но все знали, что однажды придется прекратить профессионально играть в футбол. Недавно я получил предложение, но я всегда был выборочен. У меня были другие приоритеты, и я знал, что приближается конец карьеры.

Конечно, проведем прощальный матч. В Уругвае, конечно, но переговоры все еще продолжаются. С номером 10 и футболкой сборной Уругвая люди показывали мне любовь, и думаю это было бы идеально, но пока нет каких-то планов по поводу формата".

Последним клубом уругвайца был гонконгской "Китчи". Свой последний матч за этот клуб Форлан сыграл еще весной 2018 года. В профессиональной карьере он так же выступал за аргентинский "Индепентьенте", "Манчестер Юнайтед", "Вильярреал", мадридский "Атлетико", миланский "Интер", бразильский "Интернасьональ" и японскаую "Серезо Осаку". Вместе с "Атлетико" выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

В составе сборной Уругвая провел 112 матчей, забив 36 голов. В 2010-м году вместе со сборной дошел до полуфинала чемпионата мира, получив награду лучшего игрока того турнира.

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ФК Атлетико М, Футбол, Сборная Уругвая, Новости футбола, Диего Форлан.
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