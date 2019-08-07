Лига чемпионов: результаты матчей 6 августа

Во вторник, 6 августа, состоялись пять поединков третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.
Лига Чемпионов 2019/2020 3-й квалификационный раунд
Результаты матчей:
АПОЭЛ (Кипр) – «Карабах» (Азербайджан) – 1:2
Və final fiti ! "Qarabağ"ımız səfərdən 2:1 hesablı qələbəylə qayıdır— Qarabağ FK (@FKQarabagh) 6 августа 2019 г.
Avqustun 13-ü, saat 20:30-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda yeni bir tarixi birlikdə yazaq ! #QarabağFK #APOELQarabağ #yenəyenidən #onemorehiStory #ucl pic.twitter.com/d30qX3JWMF
Голы: 0:1 – 54 Мадатов, 0:2 – 69 Гуйе, 1:2 – 90 Меркис.
ПАОК (Греция) – «Аякс» (Нидерланды) – 2:2
#FinalScore #PAOKAJAX 2-2 #UCL #OwnTheTop pic.twitter.com/DeguTbRha3— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 6 августа 2019 г.
Голы: 0:1 – 10, автогол Яннулис, 1:1 – 32 Акпом, 2:1 – 39 Лео Матос, 2:2 – 57 Хунтелар.
«Динамо Загреб» (Хорватия) – «Ференцварош» (Венгрия) – 1:1
90'+4 FT Dinamo - Ferencvarosi 1:1 (@daniolmo7, Siger) #dinamozagreb #UCL Foto: Marko Prpić, Slavko Midžor/Pixsell pic.twitter.com/EvuWccrdm7— GNK Dinamo (@gnkdinamo) 6 августа 2019 г.
Голы: 1:0 – 7 Ольмо, 1:1 – 59 Шигер.
«Брюгге» Бельгия – «Динамо Киев» Украина – 1:0
Матч завершено.— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 6 августа 2019 г.
Брюгге 1:0 Динамо#FCDKLive #БрюггеДинамо pic.twitter.com/dEqLlCQCtx
Гол: 1:0 – 37, пенальти Ванакен.
«Црвена Звезда» Сербия – «Копенгаген» Дания – 1:1
Jonas Wind sikrede kort før tid 1-1 i Beograd med et ÜBERCOOL Panenka-straffe - fremtvunget af Pep Biel. Efter en i øvrigt fremragende udebane præstation af hele holdet! Og de medrejsende fans! VI SES I TELIA PARKEN! #fcklive https://t.co/dYdCrNkjjJ pic.twitter.com/TiW2SmmlxZ— F.C. København (@FCKobenhavn) 6 августа 2019 г.
Голы: 1:0 – 44 Павков, 1:1 – 84, пенальти Винд.