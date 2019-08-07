Манчестер Юнайтед оштрафовал Лукаку

Новости спорта: Форвард бойкотирует тренировочный процесс команды.

Руководство «Манчестер Юнайтед» решило, как наказать нападающего Ромелу Лукаку за неявку в расположение команды.

Напомним, что футболист не явился на сбор команды, вместо этого он тренируется с «Андерлехтом». За это клуб оштрафовал Лукаку на 400 тысяч фунтов.

Отметим, что действующий контракт 26-летнего игрока рассчитано до лета 2022 года.

В сезоне 2018/19 Лукаку провел 45 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 4 результативных передачи.

В услугах Лукаку были заинтересованы «Интер» и «Ювентус». Туринцы хотели обменять нападающего на Пауло Дибалу, но тот отказался переходить в МЮ.