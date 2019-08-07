Магуайр определился с игровым номером в МЮ

Новости спорта: Новичок Манчестер Юнайтед Харри Магуайр определился с игровым номером.

Новичок Манчестер Юнайтед Харри Магуайр определился с игровым номером.

Харри Магуайр будет выступать в Манчестер Юнайтед под номером 5, сообщает официальный сайт клуба.

В Лестере Харри играл под 15-м номером в связи с тем, что 5-й — был занят капитаном команды Уэсом Морганом.

Контракт с игроком рассчитан на шесть лет. Ранее сообщалось, что Магуайр обойдется МЮ в 85 миллионов фунтов — это будет самый дорогой трансфер защитника в истории.

Во всех турнирах прошлого сезона Магуайр отыграл за Лестер в 32 матчах и забил 3 гола.

Харри Магуайр стал третьим летним новичком Манчестер Юнайтед после защитника Аарона Уан-Биссаки (50 миллионов фунтов) и вингера Даниэла Джеймса (15 миллионов).

Новый сезон Красные дьяволы начнут 11 августа — в этот день Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд примет Челси.