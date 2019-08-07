Назван лучший игрок Динамо в матче против Брюгге

Новости спорта: Денис Бойко стал лучшим игроком киевского клуба в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против "Брюгге".

Голкипер «Динамо» Денис Бойко стал лучшим игроком киевского клуба в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «Брюгге» (0:1) по данным InStat.

Согласно индексу источника, Бойко набрал 313 баллов. Голкипер пропустил один гол с пенальти в матче. Всего в створ ворот «Динамо» прилетело 4 удара.

Вторая оценка в команде у Сергея Сидорчука – 280 баллов, третья – у Никиты Бурды – 272 балла.

Напомним, ответный матч между командами пройдет в Киеве 13 августа.

Напомним, главному тренеру «Динамо» Александру Хацкевичу понравилась игра подопечных.