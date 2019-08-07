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Заря отправилась в Болгарию на матч Лиги Европы: состав команды

Заря отправилась в Болгарию на матч Лиги Европы: состав команды
12:57 Сегодня Телеграф ua-football.com/ Фото: ФК Заря

Новости спорта: Луганчане летят в Софию на матч против местного ЦСКА.

Луганская "Заря" отправляется в Болгарию, а именно, в Софию, где уже завтра, 8-го августа команде предстоит провести первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против "ЦСКА" из Софии. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканале УНИАН.

Традиционно за день до игры состоится пресс-конференция главного тренера команды Виктора Скрипника и открытая тренировка коллектива. Начало пресс-конференции – 18:30, а тренировки – 19:00 (время киевское). Список игроков, отправившихся в Софию:

Список футболистов, которых Виктор Скрипник взял с собой на игру с ЦСКА София:

Никита Шевченко, Никола Василь, Дмитрий Иванисеня, Игорь Чайковский, Леван Арвеладзе, Джоель Абу Ханна, Никита Каменюка, Филипп Будковский, Егор Шалфеев, Богдан Леднев, Максим Лунёв, Владислав Кабаев, Богдан Михайличенко, Владислав Кочергин, Евгений Чеберко, Александр Тымчик, Назарий Русин, Владлен Юрченко, Виталий Вернидуб, Дмитрий Хомченовский.

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Лига Европы, ФК Заря, Футбол, Новости футбола.
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