Фенербахче заинтересован в услугах одного из лидеров Ман Сити

Новости спорта:Фернандиньо может уже этим летом перебраться в Турцию.

Бывший полузащитник донецкого Шахтера Фернандиньо, ныне защищающий цвета Манчестер Сити, может сменить клубную прописку до конца трансферного окна. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.

По информации источника, в услугах 34-летнего бразильца заинтересован Фенербахче, который начал переговоры с "горожанами" касательно перехода опытного футболиста.

В минувшем сезоне Фернандиньо сыграл 33 матча за Ман Сити во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что, несмотря на многомиллионное приобретение Родри, который играет на позиции Фернандиньо, Манчестер Сити предложит новый контракт опытному хавбеку.