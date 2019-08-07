СМИ: Динамо может возглавить экс-наставник Шахтера

Новости спорта:Бывший наставник донецкого Шахтера Мирча Луческу может возглавить киевское Динамо.

Легендарному экс-тренеру "Шахтера" Мирче Луческу поступило предложение возглавить киевское "Динамо". Об этом информирует Gazeta Sporturilor, ссылаясь на собственные источники.

Параллельно Луческу определяется с еще одним вариантом. Тренеру готовы дать возможность руководства командой ФКСБ (экс-"Стяуа"), и в четверг Луческу посетит их матч Лиги Европы против "Млады Болеслав". "Меня пригласил Джиджи Бекали. Он считает, что мое присутствие мобилизует игроков", - объяснил Луческу.

В субботу Луческу посетит матч "Динамо" - "Шахтер". После этого титулованный специалист примет окончательное решение.

Напомним, вчера "Динамо" проиграло "Брюгге" в первом матче квалификации Лиги чемпионов. Основная задача на сезон - попадание в группу - оказалась под угрозой.