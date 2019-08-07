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Аякс подписал новый контракт с одним из главных лидеров команды

Аякс подписал новый контракт с одним из главных лидеров команды
23:55 Ср, 7 Август 2019 Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Амстердамский Аякс объявил о подписании долгосрочного контракта с бразильским вингером Давидом Нересом.

«Аякс» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Давидом Нересом. Новое соглашение бразильского игрока с амстердамским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что в услугах Нереса заинтересованы такие команды, как «Пари Сен-Жермен», «Милан», «Эвертон» и мадридский «Атлетико».

Нерес перешёл в амстердамский «Аякс» в январе 2017 года из «Сан-Паулу». Сумма трансфера составила € 12 млн. В завершившемся сезоне 22-летний форвард принял участие в 29 матчах чемпионата Нидерландов, в которых стал автором восьми забитых мячей. Также на его счету три гола и три результативные передачи в 15 матчах Лиги чемпионов. Прежний контракт Нереса с «Аяксом» был рассчитан до лета 2022 года.

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ФК Аякс, Футбол, Новости футбола, Давид Нерес.
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