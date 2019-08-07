Норвич арендовал хавбека Севильи

Новости спорта:Новичок АПЛ Норвич Сити арендовал полузащитника испанской Севильи Ибрагима Амаду.

Английский "Норвич Сити" арендовал полузащитника испанской "Севильи" Ибрагима Амаду. Об этом сообщается на официальном сайте "канареек".

Как отмечается, аренда 26-летнего хавбека предусматривает возможность выкупа прав на французского игрока следующим летом. Примечательно, что Амаду стал уже пятым новичком "Норвич Сити", который вернулся по итогам прошлого сезона в английскую Премьер-лигу, в это летнее трансферное окно.

Ранее клуб приобрел форварда Йосипа Дрмича и защитника Сэма Байрэма, а также арендовал полузащитника Патрика Робертса и вратаря Ральфа Ферманна. Что касается Амаду, то в минувшем сезоне полузащитник сыграл за "Севилью" 32 матча.