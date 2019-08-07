Лига чемпионов: Порту в гостях минимально обыграл Краснодар

Новости спорта:Португальский клуб Порту обыграл в гостях Краснодар в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» уступил «Порту». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе. Итоговый счёт игры — 0:1.

Португальская команда чаще владела мячом в игре (57% против 43%), била по воротам (15 ударов против 5) и попадала в створ (3 удара против 1), нежели хозяева. На 51-й минуте встречи «Краснодар» претендовал на 11-метровый удар, когда мяч попал в руку Ивану Маркано, однако главный арбитр матча немец Тобиас Штилер не решился назначить пенальти. Единственный гол же в игре был забит на 89-й минуте. Автором результативного удара стал Сержиу Оливейра.

Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» состоится 13 августа на стадионе «Драгау» в Порту. Начало — в 22:00.