Травма Сане серьезнее, чем ожидалось

Новости спорта:Футболист может пропустить большой отрезок времени.

Вингер сборной Германии и английского Манчестер Сити получил повреждение в матче за Суперкубок Англии против Ливерпуля.

Футболист может выбыть на неопределенный срок, ведь у него подозрение на разрыв передней крестообразной связки колена. Об этом сообщает журналист The Athletic Сэм Ли в своем Twitter.

"Травма немца похоже оказалась серьезной. С таким диагнозом футболисты пропускают по 6 месяцев. Повреждение может повлиять на его переход в Баварию", - сообщает Ли.

Бавария уже предприняла попытку подписать Сане. Мюнхенцы предложили боссам Сити рекордную сумму для Бундеслиги за 23-летнего футболиста.

Напомним, ранее сообщалось, что Бавария задерживает клубную фотосессию из-за трансфера Сане.