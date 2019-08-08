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Травма Сане серьезнее, чем ожидалось

Травма Сане серьезнее, чем ожидалось
10:04 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Футболист может пропустить большой отрезок времени.

Вингер сборной Германии и английского Манчестер Сити получил повреждение в матче за Суперкубок Англии против Ливерпуля.

Футболист может выбыть на неопределенный срок, ведь у него подозрение на разрыв передней крестообразной связки колена. Об этом сообщает журналист The Athletic Сэм Ли в своем Twitter.

"Травма немца похоже оказалась серьезной. С таким диагнозом футболисты пропускают по 6 месяцев. Повреждение может повлиять на его переход в Баварию", - сообщает Ли.

Бавария уже предприняла попытку подписать Сане. Мюнхенцы предложили боссам Сити рекордную сумму для Бундеслиги за 23-летнего футболиста.

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Напомним, ранее сообщалось, что Бавария задерживает клубную фотосессию из-за трансфера Сане.

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ФК Манчестер Сити, АПЛ, Новости футбола, Лерой Сане.
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