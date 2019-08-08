Лунин вошел в топ-60 лучших молодых игроков мира

Новости спорта:Украинский голкипер вошел в список самых талантливых молодых футболистов.

Итальянская ежедневная спортивная газета La Gazzetta dello Sport составила список самых талантливых игроков в возрасте до 20 лет в мировом футболе.

В данном рейтинге нашлось место для голкипера национальной сборной Украины Андрея Лунина. Вратарь расположился на 34-ой строчке рейтинга.

Возглавил ТОП-60 вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо. Следом за англичанином расположился Маттейс Де Лигт, а замкнул тройку Кай Хаверц.

В последнем матче Реала Андрей Лунин попал в заявку, но на поле так и не появился, а его команда минимально обыграла РБ Зальцбург.