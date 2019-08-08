Скачать
Четверг, 08.08.2019
Лига Европы: сегодня Заря и Мариуполь сыграют в квалификации
Лига Европы: сегодня Заря и Мариуполь сыграют в квалификации
Усик начал подготовку к бою с Такамом
Усик начал подготовку к бою с Такамом
Лунин вошел в топ-60 лучших молодых игроков мира
Лунин вошел в топ-60 лучших молодых игроков мира
Иноуэ - Донейр: где и когда состоится финал Всемирной боксерской суперсерии
Иноуэ - Донейр: где и когда состоится финал Всемирной боксерской суперсерии

СМИ стало известно, сколько будет зарабатывать Лукаку в Интере

СМИ стало известно, сколько будет зарабатывать Лукаку в Интере
15:07 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бельгийский форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку завершает свой переход в миланский Интер.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, который накануне прибыл в Милан для завершения оформления сделки по переходу в «Интер», будет зарабатывать в новой команде € 9 млн.

Как сообщает Corriere dello Sport, бельгийский футболист подпишет с миланским клубом контракт на пять лет, а за форварда «Интер» заплатит € 80 млн.

Ранее Лукаку объявил забастовку и потребовал продать его в другой клуб. Футболист некоторое время тренировался на базе бельгийского «Андерлехта». За неявку на тренировочную базу «МЮ» оштрафовал Лукаку на £ 400 тыс. (около € 435 тыс).

Лукаку прибыл в Милан для подписания контракта

В сезоне-2018/19 26-летний игрок забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Соглашение нападающего с манкунианцами рассчитано до 30 июня 2022 года и включает опцию продления на один сезон.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Манчестер Юнайтед, Ромелу Лукаку, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: Порту в гостях минимально обыграл Краснодар
02 СМИ: Динамо может возглавить экс-наставник Шахтера
03 Наставник Зари Виктор Скрипник - о матче Лиги Европы против ЦСКА
04 Форвард Динамо Родригес оценил шансы "пройти" Брюгге
05 Дибала отказался покидать Ювентус, трансфер в Тоттенхэм сорвался
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь