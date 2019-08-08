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Хачериди может продолжить карьеру в Румынии

Хачериди может продолжить карьеру в Румынии
13:42 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Хачериди может стать игроком румынского футбольного клуба “Стяуа”.

Украинский защитник Евгений Хачериди может стать игроком румынского футбольного клуба “Стяуа” (Бухарест).

Об этом сообщил румынский журналист Эмануэль Рошу в Twitter.

"Евгений Хачериди был предложен "Стяуа". Президент клуба Бекали примет решение в ближайшие два дня", - цитирует Рошу Dynamomania.com.

Этим летом Евгений Хачериди покинул греческий ПАОК и еще не определился с новым клубом.

Ранее сообщалось, что 31-летний украинский центральный защитник хочет продолжить карьеру в киевском “Динамо”. Его контракт принадлежал "Динамо" с 2007-го по 2018 годы, после чего футболист перешел в ПАОК. В прошлом сезоне Евгений провел за греческий клуб всего 11 матчей во всех турнирах.

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Ориентировочная трансферная стоимость Евгения Хачериди составляет 1,75 млн евро.

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Все по теме:

Лига Чемпионов, Евгений Хачериди, ФК ПАОК, ФК Стяуа, ФК Динамо (Киев).
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