Хачериди может продолжить карьеру в Румынии

Новости спорта:Хачериди может стать игроком румынского футбольного клуба “Стяуа”.

Украинский защитник Евгений Хачериди может стать игроком румынского футбольного клуба “Стяуа” (Бухарест).

Об этом сообщил румынский журналист Эмануэль Рошу в Twitter.

"Евгений Хачериди был предложен "Стяуа". Президент клуба Бекали примет решение в ближайшие два дня", - цитирует Рошу Dynamomania.com.

Этим летом Евгений Хачериди покинул греческий ПАОК и еще не определился с новым клубом.

Ранее сообщалось, что 31-летний украинский центральный защитник хочет продолжить карьеру в киевском “Динамо”. Его контракт принадлежал "Динамо" с 2007-го по 2018 годы, после чего футболист перешел в ПАОК. В прошлом сезоне Евгений провел за греческий клуб всего 11 матчей во всех турнирах.

Ориентировочная трансферная стоимость Евгения Хачериди составляет 1,75 млн евро.