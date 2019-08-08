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Галатасарай - победитель Суперкубка Турции 2019

Галатасарай - победитель Суперкубка Турции 2019
17:52 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер ФК Галатасарай

Новости спорта:Стамбульский клуб Галатасарай стал обладателем Суперкубка Турции по футболу 2019, в финале победив Акхисар Беледиеспор.

В матче за Суперкубок Турции встречались «Галатасарай» и «Акхисар Беледиеспор». Игра прошла на стадионе «Эрьяман» в Анкаре и завершилась победой стамбульского клуба со счётом 1:0.

Суперкубок Турции

"Акхисарспор" - "Галатасарай" - 0:1

Гол: Беланда, 39 (0:1)

"Акхисарспор": Дегирменджы, Юнлю, Чочалич, Бабаджан, Келеш, Эшер (Айык, 64), Бьярнасон, Чевикер (Атасевен, 81), Ротман, Челенк (Баяр, 70), Врсаевич

"Галатасарай": Муслера, Мариано, Луиндама, Маркос, Нагатомо, Дурмаз (Фегули, 81), Сери, Инан, Бюйюк (Мор, 72), Беланда (Донк, 91), Бабель

Автором единственного гола встречи стал полузащитник «Галатасарая» Юнес Беланда, отправивший мяч в ворота «Акхисар Беледиеспора» на 38-й минуте игры.

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Таким образом, «Галатасарай» стал обладателем Суперкубка Турции в 16-й раз, тем самым установив рекорд по количеству завоёванных трофеев. Напомним, стамбульский «Галатасарай» стал чемпионом Турции по итогам сезона-2018/19, а также выиграл Кубок страны. «Акхисар Беледиеспор» в минувшем сезоне принял участие в финальном матче за Кубок Турции, однако уступил «Галатасараю».

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ФК Галатасарай, Футбол, Новости футбола, Суперкубок Турции, Акхисар Беледиеспор.
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