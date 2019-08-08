Ярмоленко кинул вызов Срне: Динамо выиграет УПЛ

Новости спорта:Ярмоленко уверен, что чемпионат Украины выиграет киевское Динамо.

Полузащитник английского футбольного клуба “Вест Хэм” и сборной Украины Андрей Ярмоленко предложил одному из тренеров донецкого “Шахтера” Дарио Срне пари.

Андрей Ярмоленко в блиц-интервью YouTube-каналу “Фаворит Спорт”, в частности, отметил, что чемпионат Украины по футболу среди команд Премьер-лиги в сезоне-2019/20 выиграет киевское “Динамо”.

“Дарио Срна сказал, что “Шахтер” станет чемпионом Украины в сезоне-2019/20? Я могу поспорить с Дарио на ужин в хорошем ресторане. Я говорю, что выиграет киевское “Динамо”, - отметил Ярмоленко.

Видео интервью:

Напомним, футболисты киевского клуба “Динамо” выиграли Суперкубок Украины-2019, который представят болельщикам во время сегодняшней встречи в конференц-зале стадиона имени Валерия Лобановского.

10 августа в рамках 3 тура УПЛ “Динамо” сыграет против “Шахтера” на киевском стадионе НСК “Олимпийский”. Матч начнется в 17.00.