ЦСКА (София) 1:0 Заря: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

Новости спорта:Прямая текстовая онлайн-трансляция матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы ЦСКА (София) - Заря.

Сегодня, 8 августа, луганская Заря стартует в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. Противостоять подопечным Виктора Скрипника будет ЦСКА (София). Первый матч состоится в столице Болгарии на стадионе "Васил Левски". Начало матча в 20:30 по киевскому времени. Рассуди поединок швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером. Помощники арбитра - Стефан Де Алмейда, Беким Зогай, четвертый рефери - Лионель Чуди.

Обе команды участвовали в предыдущем раунде отбора в лигу Европы: Заря дважды одолела Будучность (1:3 на выезде и 1:0 дома). ЦСКА выбил хорватский Осиек (1:0, 1:1). Во внутреннем первенстве луганчане начали сезон с победы над Ворсклой и ничьей с Днепром-1.

Составы команд:

Заря: Шевченко, Тымчик Вернидуб, Абу Ханни, Михайличенко, Кочергин, Иванисеня, Лунев, Юрченко, Будковский, Хомченовский.

ЦСКА София: Черняускис, Занев, Томас, Альбентоса, Жеферсон, Малинов, Бикел, Туритсов, Эвандро, Родригеш, Сове.

ЦСКА (София) 1:0 Заря

Гол: Эвандро 13'

25' - Хомченовский забежал в офсайд.

20' - Жеферсон пробил сходу после скидки Сове - рядом с перекладиной.

17' - Вернидуб пробил головой после подачи со штрафного - выше ворот.

13' - Гол! Эвандро забивает гол после прострела с левого фланга.

12' - Заря пытается играть забросами на Будковского - пока безрезультативно.

7' - Шевченко перехватил мяч после навеса с левого фланга.

6' - Будковский оказался в офсайде.

4' - Сове забежал в офсайд.

2' - Михайличенко ударил издали - рядом со штангой.

1' - Форвад хозяев Сове нарушает правила уже на 10-й секунде матча.

Матч начался!

Команды сегодня сыграют в таких цветах:

И начнем мы сегодня с формы в которой сыграют ЦСКА и Заря. pic.twitter.com/8KTZ0pULAR — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) 8 августа 2019 г.

Ответная игра состоится ровно через неделю в Украине.