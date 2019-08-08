Скачать
Четверг, 08.08.2019
Лига Европы: сегодня Заря и Мариуполь сыграют в квалификации
Лига Европы: сегодня Заря и Мариуполь сыграют в квалификации
УЕФА назвал претендентов на звание лучших игроков в Лиге чемпионов 2018/19
УЕФА назвал претендентов на звание лучших игроков в Лиге чемпионов 2018/19
Появилась ориентировочная дата боя Деревянченко с суперзвездой бокса
Появилась ориентировочная дата боя Деревянченко с суперзвездой бокса
13-летний украинец завоевал серебро на чемпионате Европы по прыжкам в воду
13-летний украинец завоевал серебро на чемпионате Европы по прыжкам в воду

ЦСКА (София) 1:0 Заря: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

ЦСКА (София) 1:0 Заря: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
20:15 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Заря

Новости спорта:Прямая текстовая онлайн-трансляция матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы ЦСКА (София) - Заря.

Сегодня, 8 августа, луганская Заря стартует в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. Противостоять подопечным Виктора Скрипника будет ЦСКА (София). Первый матч состоится в столице Болгарии на стадионе "Васил Левски". Начало матча в 20:30 по киевскому времени. Рассуди поединок швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером. Помощники арбитра - Стефан Де Алмейда, Беким Зогай, четвертый рефери - Лионель Чуди. 

Обе команды участвовали в предыдущем раунде отбора в лигу Европы: Заря дважды одолела Будучность (1:3 на выезде и 1:0 дома). ЦСКА выбил хорватский Осиек (1:0, 1:1). Во внутреннем первенстве луганчане начали сезон с победы над Ворсклой и ничьей с Днепром-1.

Составы команд:

Заря: Шевченко, Тымчик Вернидуб, Абу Ханни, Михайличенко, Кочергин, Иванисеня, Лунев, Юрченко, Будковский, Хомченовский.

ЦСКА София: Черняускис, Занев, Томас, Альбентоса, Жеферсон, Малинов, Бикел, Туритсов, Эвандро, Родригеш, Сове.

ЦСКА (София) 1:0 Заря

Гол: Эвандро 13'

25' - Хомченовский забежал в офсайд.

20' - Жеферсон пробил сходу после скидки Сове - рядом с перекладиной.

17' - Вернидуб пробил головой после подачи со штрафного - выше ворот.

13' - Гол! Эвандро забивает гол после прострела с левого фланга.

12' - Заря пытается играть забросами на Будковского - пока безрезультативно.

7' - Шевченко перехватил мяч после навеса с левого фланга.

6' - Будковский оказался в офсайде.

4' - Сове забежал в офсайд.

2' - Михайличенко ударил издали - рядом со штангой.

1' - Форвад хозяев Сове нарушает правила уже на 10-й секунде матча.

Матч начался!

Команды сегодня сыграют в таких цветах:

Ответная игра состоится ровно через неделю в Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Европы, ФК Заря, Футбол, Новости футбола, ЛЕ, ФК ЦСКА (София), ЦСКА (София) - Заря.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: Порту в гостях минимально обыграл Краснодар
02 Форвард Динамо Родригес оценил шансы "пройти" Брюгге
03 СМИ: Динамо может возглавить экс-наставник Шахтера
04 Наставник Зари Виктор Скрипник - о матче Лиги Европы против ЦСКА
05 Дибала отказался покидать Ювентус, трансфер в Тоттенхэм сорвался
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь