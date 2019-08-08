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Дитятьев: Футбол никогда не был вне политики

Дитятьев: Футбол никогда не был вне политики
15:33 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Скриншот

Новости спорта:Украинский защитник польской Краковии Алексей Дитятьев рассказал о том, что не собирается в чемпионат России из-за военной агрессии страны, но при этом не собирается винить игроков, которые туда поехали.

Украинский защитник польской Краковии Алексей Дитятьев рассказал о том, что не собирается в чемпионат России из-за военной агрессии страны, но при этом не собирается винить игроков, которые туда поехали.

"Я не могу сказать, что прямо-таки против того, чтобы выступать в чемпионате России, но лично я не поеду. У меня есть много друзей, которые играли там или считают нормальным туда ехать выступать. У меня чуть другая позиция, но я никогда с ними по этому поводу не ругался. У меня такая позиция: я не понимаю, как можно ездить в страну, которая ведет военные действия на территории нашего государства. Для меня это непонятно и недопустимо. Я бы не поехал, но не в моем праве винить того, кто это сделал. Кто-то может говорить «футбол вне политики», но я не думаю, что такое вообще вероятно. Футбол никогда не был вне политики", — сказал Дитятьев в интервью SPORT TRAVELER UA.

Я бы не поехал, но не в моем праве винить того, кто это сделал. Кто-то может говорить «футбол вне политики», но я не думаю, что такое вообще вероятно. Футбол никогда не был вне политики", — сказал Дитятьев в интервью SPORT TRAVELER UA.

 

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Футбол, Новости футбола, Алексей Дитятьев.
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