"До 15-й минуты все шло хорошо": Франков проанализировал матч Брюгге - Динамо

Новости спорта:Главный редактор еженедельника "Футбол" Артем Франков в авторской колонке проанализировал первый поединок 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором киевское "Динамо" уступило бельгийскому "Брюгге" (0:1).

"С чего нужно начинать, пытаясь оценить увиденное в Брюгге? С провального первого тайма? С перспективного второго? Увы, они неразделимы – технология "вот это убери, вот это дай" в футболе слабоприменима. Поэтому будем отталкиваться от того, что счет нас все же не устраивает, он чрезвычайно скользкий в обе стороны, проигрывать всегда неприятно, и ничего в этом "Брюгге" такого нет, чтобы ему проигрывать. Все дело – в "Динамо".

"До 15-й минуты все шло хорошо, а потом опытные футболисты начали совершать необъяснимые ошибки" – идут годы, а объяснения не меняются ни на грамм, на йоту. То есть, сколько ни строишь эту отнюдь не молодую команду (к молодым относится только 20-летний Миколенко да вышедший спасать Цыганков – 21; Беседин в 23 уже должен помахать ручкой босоногому детству), она остается вещью в себе и в любой момент – читай, под давлением соперника, даже далеко не самого сильного – способна буквально развалиться. Нет, то, что динамовцы собрались и после перерыва выдали совершенно другую игру, говорит к их чести. А также чести тренеров, проведших три (!) нестандартных атакующих замены (когда еще такое у нас приключалось?) и едва не получивших результат. Но с хорошим как раз легко разобраться, а как не допустить повторения первого тайма – вот этой загадочной неуправляемости "почему-то стали ошибаться"? То есть все было ничего, а потом – почему-то"!

Я не хочу тыкать в отдельных людей, рассказывая, что выпусти-де киевляне Кадири и все сложилось бы иначе – извне никак не обладаю достаточным для этого материалом; но крах плана, приносившего результат на старте сезона, на "Яне Брейделе" был очевиден. Не сводить же все к травме Шепелева, чай, не карточный домик! Или к созданному и упущенному Бесединым моменту... Нас возили, и было очень кисло – 20 минут до гола Ванакена выглядели страшным, но подсознательно ожидаемым сном.

Повторюсь – никакая молодость объяснением происшедшему не служит. Это что-то внутреннее, причем связанное не с относительно невысоким классом исполнителей (хотя куда ж без него), сколько с непонятно откуда берущейся расконцентрацией, распространяющейся по команде со скоростью лесного пожара. Где точка отсчета и кто тот лидер, который может и должен в подобных ситуациях загонять коллектив в светлое будущее? Вот в чем вопрос. А придираться к отдельным ляпам отдельных игроков не буду – там все были "хороши", неважно, фавориты они трибун или в ином статусе.

Выяснять нужно как можно скорее. Едва ли не главная беда матчей с "Брюгге" не в бельгийском клубе, а в "Шахтере", субботнее противостояние с которым никак не получится проигнорировать, подойдя к нему в расслабленном состоянии. И этот соперник вполне может оказаться куда серьезнее. Есть ли у вас новый план, Александр Николаевич, или мы снова увидим "Могучую кучку" в составе Гармаша, Сидорчука и Буяльского в надежде, что они явят нам, так сказать, лучшие образцы? Плюс упование на возвращение острого, опасного и забивного Вербича?! Кстати, куда он делся?

На носу дни, в течение которых можно проиграть сезон – как "Реал" весной. А можно сотворить такой задел на ближайшее будущее, что мы все в едином порыве оторвем обвислые зады от диванов или даже кресел на стадионе и победно вскинем руки, матерясь разве что от счастья! Выбор – за вами, дорогие динамовцы от мала до велика. Иностранцам – переведите, пожалуйста".