УЕФА определил лучшего футболиста сборной Украины

Лучшим среди украинцев в рейтинге УЕФА стал вратарь донецкого футбольного клуба “Шахтер” и сборной Украины Андрей Пятов.
Андрей Пятов в топ-100 рейтинга лучших футболистов европейских сборных занял 17 место (1 067 очков). Также в топ-100 вошли игроки сборной Украины Евгений Коноплянка (666) и Александр Караваев (614).
Отметим, что в этом рейтинге Андрей Пятов опередил звездного португальского форварда Криштиану Роналду (Португалия, 1 060):
1. Джордан Пикфорд (Англия) - 2 010 очков
2. Мемфис Депай (Голландия) - 1 922
3. Фрэнки де Йонг (Голландия) - 1 889 ...
6. Серхион Рамос (Испания) - 1 475
7. Антуан Гризманн (Франция) - 1 459 ...
16. Бернарду Силва (Португалия) - 1 071
17. Андрей Пятов (Украина) - 1 067
18. Криштиану Роналду (Португалия) - 1 060 ...
23. Килиан Мбаппе (Франция) - 1 012 ...
74. Евгений Коноплянка (Украина) - 666 ...
88. Александр Караваев (Украина) - 614 ...
157. Александр Зинченко (Украина) - 469 ...
182. Виталий Миколенко (Украина) - 430 ...
185. Руслан Малиновский (Украина) - 425 ...
277. Виктор Цыганков (Украина) - 352 ...
422. Ярослав Ракицкий (Украина) - 251 ...
437. Марлос (Украина) - 246 ...
672. Андрей Ярмоленко (Украина) - 137 ...
1394. Евгений Селезнев (Украина) - 17