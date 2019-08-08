УЕФА определил лучшего футболиста сборной Украины

Новости спорта:Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал рейтинг лучших футболистов европейских национальных команд.

Лучшим среди украинцев в рейтинге УЕФА стал вратарь донецкого футбольного клуба “Шахтер” и сборной Украины Андрей Пятов.

Андрей Пятов в топ-100 рейтинга лучших футболистов европейских сборных занял 17 место (1 067 очков). Также в топ-100 вошли игроки сборной Украины Евгений Коноплянка (666) и Александр Караваев (614).

Отметим, что в этом рейтинге Андрей Пятов опередил звездного португальского форварда Криштиану Роналду (Португалия, 1 060):

1. Джордан Пикфорд (Англия) - 2 010 очков

2. Мемфис Депай (Голландия) - 1 922

3. Фрэнки де Йонг (Голландия) - 1 889 ...

6. Серхион Рамос (Испания) - 1 475

7. Антуан Гризманн (Франция) - 1 459 ...

16. Бернарду Силва (Португалия) - 1 071

17. Андрей Пятов (Украина) - 1 067

18. Криштиану Роналду (Португалия) - 1 060 ...

23. Килиан Мбаппе (Франция) - 1 012 ...

74. Евгений Коноплянка (Украина) - 666 ...

88. Александр Караваев (Украина) - 614 ...

157. Александр Зинченко (Украина) - 469 ...

182. Виталий Миколенко (Украина) - 430 ...

185. Руслан Малиновский (Украина) - 425 ...

277. Виктор Цыганков (Украина) - 352 ...

422. Ярослав Ракицкий (Украина) - 251 ...

437. Марлос (Украина) - 246 ...

672. Андрей Ярмоленко (Украина) - 137 ...

1394. Евгений Селезнев (Украина) - 17