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СМИ: Бешикташ достиг договоренности с Шальке по трансферу Коноплянки

СМИ: Бешикташ достиг договоренности с Шальке по трансферу Коноплянки
21:40 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Хавбек сборной Украины Евгений Коноплянка близок к переходу в турецкий Бешикташ из немецкого Шальке.

Как сообщает Haber365, Бешикташ сумел достичь соглашения с Шальке относительно трансфера крайнего полузащитника Евгения Коноплянки.

По данным источника, турецкий гранд также согласовал условия личного контракта с украинским футболистом. Отмечается, что Коноплянка на следующей неделе прибудет в Турцию и подпишет контракт с "орлами" сроком на три года, а немецкий клуб получит 2 миллиона евро компенсации за игрока.

Кроме того, утверждается, что Бешикташ сумел опередить в гонке за вингером другую стамбульскую команду — Фенербахче.

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Ранее вице-президент "черно-белых" Фикрет Окмар подтвердил интерес к Коноплянке.

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ФК Бешикташ, ФК Шальке 04, Футбол, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
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