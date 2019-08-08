СМИ: Бешикташ достиг договоренности с Шальке по трансферу Коноплянки

Как сообщает Haber365, Бешикташ сумел достичь соглашения с Шальке относительно трансфера крайнего полузащитника Евгения Коноплянки.
По данным источника, турецкий гранд также согласовал условия личного контракта с украинским футболистом. Отмечается, что Коноплянка на следующей неделе прибудет в Турцию и подпишет контракт с "орлами" сроком на три года, а немецкий клуб получит 2 миллиона евро компенсации за игрока.
Кроме того, утверждается, что Бешикташ сумел опередить в гонке за вингером другую стамбульскую команду — Фенербахче.
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Ранее вице-президент "черно-белых" Фикрет Окмар подтвердил интерес к Коноплянке.