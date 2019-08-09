Рио Фердинанд: Магуайр идеально подойдет Манчестер Юнайтед

Новости спорта:Бывший защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд прокомментировал покупку манкунианцами Харри Магуайра в линию обороны.

По мнению Рио Фердинанда, Гарри Магуайр идеально впишется в нынешний «Манчестер Юнайтед».

«Как бывший центральный защитник я с особым интересом изучал игру Гарри Магуайра с тех пор, как появились первые слухи об интересе к нему со стороны «Юнайтед» еще при Дэвиде Мойесе. С тех пор он сильно продвинулся в правильном направлении и стал совершеннее во всех аспектах своей игры.

Он вырос в игрока, способного вести за собой команду, быть лидером на поле, и доказал, что он может быть эффективным на обоих концах поля. Гарри действует хладнокровно и целеустремленно с мячом и умеет начинать атаки от обороны.

Есть ли вещи, над которыми ему еще нужно работать? Конечно, как и у любого игрока! Я побеседовал с множеством людей, знакомых с ним, и все они назвали его рассудительным, трудолюбивым парнем, готовым выкладываться для своей команды на 110 процентов, и он сам это пообещал, когда подписал контракт.

Я думаю, именно в таком игроке нуждалась оборона «Юнайтед» в последние годы, в игроке с сильным характером, готовом брать на себя ответственность при развитии атак, и люди, хорошо знакомые с ним, уверены, что все это он даст клубу», - отметил Фердинанд.