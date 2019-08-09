Ньюкасл намерен подписать защитника МЮ Фила Джонса

Новости спорта:Ньюкасл Юнайтед пытается оформить трансфер защитника Фила Джонса из Манчестер Юнайтед до закрытия трансферного окна в Англии.

Руководство «Ньюкасл Юнайтед» заинтересовано в центральном защитнике «Манчестер Юнайтед» Филе Джонсе. «Сороки» попытаются арендовать 27-летнего футболиста, если сумеют продать защитника Кирана Кларка, сообщает ESPN GB.

Ожидается, что после приобретения «красными дьяволами» Гарри Магуайра игровое время Джонса значительно сократиться. Боссы «Ньюкасла» рассчитывают, что игрок и его нынешний клуб будут заинтересованы в сделке.

Фил выступает за «МЮ» с 2011 года. В сезоне-2018/19 защитник помог манкунианцам в 24 матчах во всех турнирах. В его активе одна результативная передача.

В минувшей кампании «Манчестер Юнайтед» финишировал на шестом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Ньюкасл» — на 13-м.