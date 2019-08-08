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Интер подписал Лукаку за рекордную для клуба сумму

Интер подписал Лукаку за рекордную для клуба сумму
19:55 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер ФК Интер

Новости спорта:Бельгийский форвард Ромелу Лукаку официально стал футболистом миланского Интера.

«Интер» на своём официальном сайте объявил о трансфере форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.

Трансфер 26-летнего нападающего «красных дьяволов» обошёлся миланскому клубу в € 65 млн. Таким образом, бельгиец стал самым дорогим подписанием в истории нерадзурри. Контракт с «Интером» футболист подписал сроком на пять лет — до 30 июня 2024 года.

Ранее Лукаку объявил забастовку «Манчестер Юнайтед» и потребовал продать его в другой клуб. Футболист некоторое время тренировался на базе бельгийского «Андерлехта». За неявку на тренировочную базу «МЮ» оштрафовал Лукаку на £ 400 тыс. (около € 435 тыс).

В сезоне-2018/19 26-летний игрок забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Соглашение нападающего с манкунианцами рассчитано до 30 июня 2022 года и включает опцию продления на один сезон.

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ФК Интер (Милан), ФК Манчестер Юнайтед, Ромелу Лукаку, Футбол, Новости футбола.
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