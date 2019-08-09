Новичок Ман Сити Канселу: Буду играть там, где скажет Гвардиола

Новости спорта:Португальский крайний защитник Жоао Канселу прокомментировал свой переход в Манчестер Сити.

Новичок «Манчестер Сити» Жоао Канселу прокомментировал свой переход в английский клуб из «Ювентуса».

«Я несколько раз разговаривал с Бернарду Силвой, и он всегда говорил мне о том, что это прекрасная команда, что стиль «Манчестер Сити» очень хорош, и что это отличное место для того, чтобы становиться лучше.

Для меня английская Премьер-лига – это, несомненно, лучший чемпионат в мире. Я с нетерпением жду возможности дебютировать здесь. Мне очень нравятся местные стадионы и атмосфера на матчах.

Конкуренция? Как игроку мне нравятся новые вызовы. Уокер – отличный игрок. Но чем выше конкуренция, тем больше шансов прогрессировать. Я мечтаю о том, чтобы стать лучшим игроком мира на своей позиции, и «Сити» – это отличное место для того, чтобы этого достичь.

Позиция на поле? Я здесь для того, чтобы помогать команде вне зависимости от того, на какой позиции тренер попросил меня действовать. Да, я – правый защитник, но я – разносторонний игрок и могу выступать на разных позициях. Я буду играть там, где Пеп попросит меня выйти», – цитирует Канселу сайт «Манчестер Сити».