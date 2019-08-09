Скачать
Пятница, 09.08.2019
Заря и ЦСКА (София) победителя не выявили
Заря и ЦСКА (София) победителя не выявили
УЕФА назвал претендентов на звание лучших игроков в Лиге чемпионов 2018/19
УЕФА назвал претендентов на звание лучших игроков в Лиге чемпионов 2018/19
Появилась ориентировочная дата боя Деревянченко с суперзвездой бокса
Появилась ориентировочная дата боя Деревянченко с суперзвездой бокса
13-летний украинец завоевал серебро на чемпионате Европы по прыжкам в воду
13-летний украинец завоевал серебро на чемпионате Европы по прыжкам в воду

Новичок Ман Сити Канселу: Буду играть там, где скажет Гвардиола

Новичок Ман Сити Канселу: Буду играть там, где скажет Гвардиола
01:00 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер ФК Ман Сити

Новости спорта:Португальский крайний защитник Жоао Канселу прокомментировал свой переход в Манчестер Сити.

Новичок «Манчестер Сити» Жоао Канселу прокомментировал свой переход в английский клуб из «Ювентуса».

«Я несколько раз разговаривал с Бернарду Силвой, и он всегда говорил мне о том, что это прекрасная команда, что стиль «Манчестер Сити» очень хорош, и что это отличное место для того, чтобы становиться лучше.

Для меня английская Премьер-лига – это, несомненно, лучший чемпионат в мире. Я с нетерпением жду возможности дебютировать здесь. Мне очень нравятся местные стадионы и атмосфера на матчах.

Конкуренция? Как игроку мне нравятся новые вызовы. Уокер – отличный игрок. Но чем выше конкуренция, тем больше шансов прогрессировать. Я мечтаю о том, чтобы стать лучшим игроком мира на своей позиции, и «Сити» – это отличное место для того, чтобы этого достичь.

Позиция на поле? Я здесь для того, чтобы помогать команде вне зависимости от того, на какой позиции тренер попросил меня действовать. Да, я – правый защитник, но я – разносторонний игрок и могу выступать на разных позициях. Я буду играть там, где Пеп попросит меня выйти», – цитирует Канселу сайт «Манчестер Сити».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Жоао Канселу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ЦСКА (София) 1:1 Заря: события матча
02 Заря и ЦСКА (София) победителя не выявили
03 Лига Европы: Астана крупно разгромила Валлетту
04 Интер подписал Лукаку за рекордную для клуба сумму
05 Ястремская не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Торонто
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь