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Тоттенхэм объявил о переходе Сессеньона из Фулхэма

Тоттенхэм объявил о переходе Сессеньона из Фулхэма
21:22 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Атакующий полузащитник Фулхэма Райан Сессеньон перебрался в Тоттенхэм в заключительный день трансферного окна.

«Тоттенхэм Хотспур» на официальном сайте объявил о приобретении полузащитника Райана Сессеньона у «Фулхэма». 19-летний игрок подписал со «шпорами» шестилетний контракт. В новом клубе англичанин будет выступать под 19-м номером.

По информации английских СМИ, за Сессеньона «Тоттенхэм» заплатил £ 25 млн (€ 27,1 млн). Ещё £ 5 млн (€ 5,4 млн) предусмотрены в качестве бонусных выплат.

Райан — воспитанник «Фулхэма». За основную команду «дачников» хавбек начал выступать в 2016 году. В минувшем сезоне Сессеньон на клубном уровне забил 2 мяча и отдал 6 результативных передач в 38 матчах во всех турнирах.

«Тоттенхэм» 10 августа на домашнем стадионе проведёт встречу 1-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой», начало — в 19:30.

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ФК Тоттенхэм, ФК Фулхэм, Футбол, Новости футбола, Райан Сессеньон.
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