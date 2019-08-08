Гармаш: Срна - самый неприятный футболист, против которого я играл

Новости спорта:Денис Гармаш признался, что самым неприятным игроком, против которого ему приходилось играть, является Дарио Срна.

Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш признался, что самым неприятным и неуступчивым футболистом, против которого ему приходилось играть, является экс-защитник Шахтера Дарио Срна.

"Самый неприятный и неуступчивый игрок? Если по позициям, то я уже не вспомню. А так – Дарио Срна", - заявил украинский хавбек.

Гармаш также рассказал о футболистах, чья игра ему больше всего нравится и импонирует.

"Выделять можно многих. Тех же Мбаппе, Рашфорда – это молодые и быстрые ребята, с хорошей скоростью и умением забивать. Неймар, который сейчас травму получил, Месси и Роналду", - признался Денис.

Кроме того, украинский хавбек высказался о переходе Ярослава Ракицкого в чемпионат России, где он защищает цвета питерского Зенита.

"Каждый человек выбирает свою судьбу. На данный момент неприятно, что он туда перешел. Но он сам выбирает свою судьбу и решает, как ему жить с этим. Неприятно, конечно, что у нас сейчас идет война, а он туда ушел", - заявил Гармаш.

Ранее сообщалось, что Гармаш догнал Белькевича и Буряка по количеству сезонов за Динамо.