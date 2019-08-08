Заря и ЦСКА (София) победителя не выявили

Новости спорта:Заря и ЦСКА не сумели выявить победителя в первом матче третьего квалифай-раунда Лиги Европы сезона 2019/20.

Сегодня, 8 августа, луганская Заря и ЦСКА (София) провели первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Игра проходила в столице Болгарии на стадионе "Васил Левски" и завершилась со счетом 1:1.

Уже с первых минут поединка хозяева поля взяли мяч под контроль. Их активность вылилась в забитый мяч уже на 13-й минуте матча: после прострела с левого фланга Эвандро хлестко пробил с метров 10-и - Шевченко лишь наблюдал за полетом мяча. Заря пыталась отыграться с помощью атак с использованием забросов и навесов, однако защитники ЦСКА почти всегда удачно действовали в обороне. Лишь на последней минуте первого тайма оборона хозяев дала сбой: после прострела с левого фланга мяч попал в руку защитника ЦСКА и арбитр Сандро Шерер поставил весьма спорный пенальти, который реализовал Владлен Юрченко.

Во втором тайме команды как будто встали и опасных моментов за весь тайм так и не создали. В итоге встреча так и завершилась со счетом 1:1. Отметим, за Зарю сегодня дебютировал арендованый у Динамо Назарий Русин.

ЦСКА (София) 1:1 Заря

Голы: Эвандро 13' - Юрченко 45+1' (с пенальти)

Предупреждения: Бикел 32', Малинов 41', Фаббрини 75' - Тымчик 61', Абу Ханни 73'

Составы команд:

ЦСКА (София): Черняускис, Занев, Томас, Альбентоса, Жеферсон (Соломон-Отабор 77'), Малинов, Бикел, Туритсов (Фаббрини 63'), Эвандро (Кэри 82'), Родригеш, Сове.

Заря: Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Абу Ханни, Михайличенко, Кочергин, Иванисеня (Иванисеня 70'), Лунев (Леднев 66'), Юрченко (Русин 62'), Будковский, Хомченовский.

Ответная игра пройдет в Запорожье 15 августа.