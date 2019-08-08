Лига Европы: Мариуполь сыграл вничью с АЗ Алкмаар в Одессе

В рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА предствитель Украины ФК Мариуполь встречался с голландским клубом АЗ. Поединок проходил в Одессе на стадионе "Черноморец" и завершился вничью 0:0.
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
ФК "Мариуполь" - "АЗ" Алкмаар 0:0
"Мариуполь": Худжамов - Полегенько, Быков, Чоботенко, Горбунов - Федорчук, Чех - Чурко, Мишнев, Вакула - Тищенко.
"АЗ" Алкамаар: Бизот - Влаар, Вейндал, Коопмейнерс, Свенссон - Ауэян, Мидтше, Стенгс - Вуйтенс, Идрисси, Боадю.
Ответный матч Мариуполь сыграет против АЗ Алкмаар в Нидерландах 15 августа. Начало поединка в 21:30.