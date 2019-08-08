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Лига Европы: Мариуполь сыграл вничью с АЗ Алкмаар в Одессе

Лига Европы: Мариуполь сыграл вничью с АЗ Алкмаар в Одессе
21:57 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Мариуполь сохранил хорошие шансы на выход в плей-офф Лиги Европы сыграв вничью в первом матче против АЗ.

В рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА предствитель Украины ФК Мариуполь встречался с голландским клубом АЗ. Поединок проходил в Одессе на стадионе "Черноморец" и завершился вничью 0:0.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд

ФК "Мариуполь" - "АЗ" Алкмаар 0:0

"Мариуполь": Худжамов - Полегенько, Быков, Чоботенко, Горбунов - Федорчук, Чех - Чурко, Мишнев, Вакула - Тищенко.

"АЗ" Алкамаар: Бизот - Влаар, Вейндал, Коопмейнерс, Свенссон - Ауэян, Мидтше, Стенгс - Вуйтенс, Идрисси, Боадю.

Ответный матч Мариуполь сыграет против АЗ Алкмаар в Нидерландах 15 августа. Начало поединка в 21:30.

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Лига Европы, Футбол, Новости футбола, ФК АЗ Алкмаар, ФК Мариуполь.
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