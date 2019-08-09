Бавария нашла альтернативу Сане

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09:47 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Бавария хочет подписать у Интера полузащитника Ивана Перишича

Бавария хочет подписать у Интера полузащитника Ивана Перишича, сообщает Gianlucadimarzio.com. По информации издания, мюнхенцы уже обсуждают эту возможность с миланским клубом и находятся на продвинутой стадии переговоров.

Что касается формата сделки, то действующий чемпион Германии планирует арендовать хорвата с возможностью дальнейшего выкупа.

О возможном уходе Перишича из Интера сообщалось еще в конце июля. Хорват не входит в планы главного тренера нерадзурри Анонио Конте, поскольку его игровые характеристики не подходят под игровую модель, которую избрал наставник.

В минувшем сезоне Перишич отыграл за Интер 44 матча во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач. Нерадзурри в новом сезоне стартуют в групповом этапе Лиги чемпионов.

Перед тем, как проявить интерес к хорватскому полузащитнику, Бавария вела переговоры о трансфере вингера Ман Сити Лероя Сане. Однако немец получил травму крестообразных связок, из-за чего мюнхенцы решили рассмотреть другие варианты.

В данный момент в распоряжении у мюнхенцев есть всего три игрока, способных сыграть на флангах атаки: Серж Гнабри, Кингсли Коман и Томас Мюллер. Летом команду покинули Франк Рибери, Арьен Роббен и арендованный у Реала Хамес Родригес.

Новый сезон для Баварии начнется 12 августа кубковым поединком против Энерги.

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ФК Бавария, ФК Интер (Милан), Футбол, Иван Перишич, Новости футбола.
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