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Лига Европы: результаты матчей 8 августа

Лига Европы: результаты матчей 8 августа
10:05 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Вчера, 8 августа, состоялись матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

В четверг, 8 августа, состоялись 32 матча квалификации Лиги Европы. Среди них было всего лишь три с результатом 0:0 - в том числе и поединок "Мариуполя" против АЗ. Вничью сыграла и "Заря", забив на выезде софийскому ЦСКА. Словом, еще ничего не ясно, все решится через неделю.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд

Результаты матчей 8 августа:

"Норрчепинг" - "Хапоэль Б-Ш" 1:1

Голы: Сема М., 51 (1:0); Шамир, 55 (1:1)

"Торино" - "Шахтер Солигорск" 5:0

Голы: Белотти, 2 (1:0); Иццо, 15 (2:0); Белотти, 63 (пенальти) (3:0); Беренгер А., 72 (4:0); Бонифаци, 76 (5:0)

"Аустрия" - "Аполлон Л" 1:2

Голы: Факундо Перейра, 14 (пенальти) (0:1); Кляйн, 40 (пенальти) (1:1); Гакпе, 50 (1:2)

"Брондбю" - "Брага" 2:4

Голы: Кайзер, 16 (1:0); Паулинью Ф., 19 (1:1); Орта А., 21 (1:2); Кайзер, 50 (2:2); Орта Р., 92 (2:3); Херманнссон, 94 (автогол) (2:4)

"Мольде" - "Арис" 3:0

Голы: Эйкрем, 27 (1:0); Хестад, 33 (2:0); Эллингсен, 87 (3:0)

"Локомотив Пловдив" - "Страсбур" 0:1

Голы: Митрович С., 11 (0:1)

"Тун" - "Спартак" 2:3

Голы: Понсе Э., 22 (0:1); Бакаев З., 29 (0:2); Хефти, 52 (1:2); Рапп С., 59 (2:2); Бакаев З., 73 (2:3)

"ФКСБ" - "Млада Болеслав" 0:0

"Пюник" - "Вулверхэмптон" 0:4

Голы: Доэрти, 29 (0:1); Хименес Р., 42 (0:2); Хименес Р., 46 (0:3); Невеш Р., 92 (пенальти) (0:4)

"Мидтьюлланн" - "Рейнджерс" 2:4

Голы: Морелос, 43 (0:1); Арибо, 53 (0:2); Катич, 56 (0:3); Ониика, 58 (1:3); Каба, 64 (2:3); Эрфилд, 70 (2:4)

"Мариуполь" - "АЗ" 0:0

"АЕК Ларнака" - "Гент" 1:1

Голы: Яремчук, 26 (0:1); Тричковски, 88 (1:1)

"Легия" - "Атромитос" 0:0

"Риека" - "Абердин" 2:0

Голы: Колак, 62 (пенальти) (1:0); Мурич Р., 88 (2:0)

"Вентспилс" - "Гимарайнш" 0:3

Голы: Давидсон П., 30 (0:1); Родригеш П., 50 (0:2); Амоа Д., 80 (0:3)

"Вадуц" - "Айнтрахт" Франкфурт 0:5

Голы: Гачинович, 11 (0:1); Костич Ф., 27 (0:2); Абрахам, 41 (0:3); Пасьенсия, 53 (0:4); Гачинович, 63 (0:5)

"Партизан" - "Малатьяспор" 3:1

Голы: Садик У., 4 (1:0); Асано, 67 (2:0); Шебак, 84 (2:1); Сума С., 89 (пенальти) (3:1)

"Мальмё" - "Зриньски" 3:0

Голы: Бергет, 36 (1:0); Кристиансен А., 66 (2:0); Риекс, 74 (3:0)

"ЦСКА София" - "Заря" 1:1

Голы: Эвандро да Силва, 13 (1:0); Юрченко Вл., 45 (пенальти) (1:1)

"Нефтчи" - "Бней Иегуда" 2:2

Голы: Сагес, 27 (0:1); Гадир, 36 (0:2); Жозеф-Монроуз, 43 (1:2); Алескеров, 97 (2:2)

"Люцерн" - "Эспаньол" 0:3

Голы: Феррейра Ф., 28 (0:1); Дидак, 60 (0:2); Варгас М., 89 (0:3)

"Спарта П" - "Трабзонспор" 2:2

Голы: Намойнесу, 16 (1:0); Канга, 68 (2:0); Экубан, 83 (2:1); Серлот, 89 (2:2)

"Университатя" - "АЕК" 0:2

Голы: Манталос, 60 (0:1); Ливайя, 85 (0:2)

"Фейеноорд" - "Динамо Тбилиси" 4:0

Голы: Синистерра, 43 (1:0); Кобури, 82 (автогол) (2:0); Бергхейс, 84 (пенальти) (3:0); Нарсинг, 88 (4:0)

"Хёугесунн" - "ПСВ Эйндховен" 0:1

Голы: Бергвейн, 23 (пенальти) (0:1)

"Астана" - "Валлетта" 5:1

Голы: Сигурйонссон, 8 (1:0); Логвиненко Ю., 15 (2:0); Томасов, 35 (3:0); Сигурйонссон, 57 (4:0); Фонтанелла М., 67 (4:1); Янга, 80 (5:1)

"Антверпен" - "Виктория" 1:0

Голы: Иву Родригеш, 29 (1:0)

"Дюделанж" - "Нымме Калью" 3:1

Голы: Штольц Д., 28 (1:0); Штольц Д., 30 (2:0); Пури С., 41 (2:1); Штольц Д., 76 (3:1)

"Маккаби Т-А" - "Судува" 1:2

Голы: Керла, 37 (0:1); Голубицкас, 77 (0:2); Офоэду, 84 (1:2)

"Лудогорец" - "ТНС" 5:0

Голы: Харрингтон, 10 (автогол) (1:0); Тчибота, 28 (2:0); Лукоки, 43 (3:0); Кешерю, 65 (4:0); Моци, 76 (пенальти) (5:0)

"Сараево" - "БАТЭ" 1:2

Голы: Бага, 19 (0:1); Мукам, 71 (пенальти) (0:2); Ханджич, 89 (1:2)

"Шериф" - "АИК" 1:2

Голы: Лукич А., 12 (автогол) (0:1); Сигторссон, 14 (0:2); Кендыш, 56 (пенальти) (1:2) 

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Лига Европы, Футбол, ФК Айнтрахт, Новости футбола.
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