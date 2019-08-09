Экс-футболист Шахтера возглавил бразильский клуб

Новости спорта:Элано Блумер отныне будет отвечать за результат в "Интернасьонал" Лимейра

Бывший полузащитник «Шахтера» и сборной Бразилии Элано Блумер накануне был представлен в качестве главного тренера «Интернасьоналя» из города Лимейра.

Контракт 38-летнего специалиста с клубом вступит в силу 1 сентября и рассчитан на один сезон.

«Интернасьонал» Лимейра под руководством Элано выступит в Лиге Паулиста-2020.

Отметим, что в «Интернасьонале» из Лимейры Элано Блумер выступал в 2000 году в юниорской команде, после чего отбыл в «Сантос», откуда его в 2005 году и выкупил «Шахтер».

Карьеру футболиста Элано завершил в 2016 году, после чего непродолжительное время работал в «Сантосе» помощником главного тренера и исполняющим обязанности главного тренера.