"Было сложно": тренер АЗ - о матче против Мариуполя

Новости спорта:Арне Слот поделился впечатлениями после ничьи 0:0 в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против Мариуполя.

Главный тренер АЗ Алкмаар Арне Слот поделился впечатлениями после ничьи 0:0 в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против Мариуполя. По словам голландца, украинский клуб хорошо действовал в защите, но ничего не показал в атаке.

«Мы не совсем удовлетворены таким результатом. У нас было достаточно шансов для того, чтобы забить, но защита Мариуполя действовала хорошо. Как и вратарь. Мы провели много неплохих атак, ударов. У нас были возможности для того, чтобы забить, но… Мы знали, что Мариуполь — сильная команда, но мы им не позволили им сыграть сегодня в атаке», — цитирует Слота официальный сайт Азовцев.

«Сегодня было очень сложно выстраивать атаки, так как Мариуполь в обороне действовал очень впечатляюще. Во втором тайме мы пытались обострить игру, но в то же время не дать шанса Азовцам — мы понимали, что Мариуполь ждет нашей ошибки для того, чтобы провести контратаку. В этом была их стратегия.

«Они насытили защиту численно — нам было сложно ее преодолеть. Летом мы играли с Александрией и, в принципе, понимали в какой футбол играют украинские команды и чего нам сегодня ожидать».

Защитник голландского клуба Рон Влаар после матча заявил, что в отличие от Мариуполя, «команды в Нидерландах не только защищаются», а также любят играть с мячом.

Несмотря на оборонительный стиль игры Мариуполя, главный тренер Азовцев Александр Бабич оценивает шансы на проход дальше как «50 на 50».

Ответный матч между Мариуполем и АЗ состоится в следующий четверг, 15 августа, в Алкмаре. Перед этим Мариуполь в чемпионате Украины сыграет с Карпатами во Львове 11 августа.