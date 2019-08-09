Защитник Мариуполя: АЗ в 3 раза быстрее добрался в Одессу

Новости спорта:Также Сергей прокомментировал состояние газона на одесском стадионе.

Украинский центрбек Мариуполя Сергей Чоботенко высказался касательно матча третьего квалификационного матча Лиги Европы против нидерландского АЗ (0:0).

"Тяжелая игра. АЗ очень хорошая техничная команда, которая всю игру контролировала мяч. Нам было очень сложно перестраиваться без мяча. Первый тайм из двух сыграли, счет для нас положительный, теперь будем ехать в Алкмар только за победой: забить гол, сделать какой-то задел и уже играть от счета.

Газон, в принципе, более-менее хорошего качества. Поле мокрое (из-за полива, - прим. ред.). У нас в Мариуполе нет полива, поэтому поле сухое, а это для нас было не очень хорошо.

Где удобнее играть? Конечно, мы бы хотели играть в Мариуполе, потому что Черноморец для нас как чужая арена. Мы сюда добираемся 10 часов на автобусе – АЗ в три раза быстрее добирается из Голландии, чем мы.

Для них и для нас это чужая трибуна. Но хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли и очень хорошо поддерживали нас в чужом городе. Спасибо им за это", - отметил защитник.