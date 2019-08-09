Манчестер Сити продлил контракт с Гюндоганом

Новости спорта:Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган будет выступать за Горожан до 2023 года

Немецкий полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган будет выступать за Горожан до 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.

28-летний футболист присоединился к Ман Сити в 2016 году после трансфера из дортмундской Боруссии за 27 миллионов евро.

В прошлом сезоне в составе команды Гвардиолы на счету Илкая Гюндогана 50 поединков во всех турнирах (6 голов и 8 ассистов).

Этим летом Манчестер Сити подписал вратаря Дерби Каунти Скотта Карсона, защитника Ювентуса Жоау Канселу и полузащитника Атлетико Родри. Горожане успешно начали новый сезон, обыграв в серии послематчевых пенальти Ливерпуль в матче за Суперкубок Англии.

В первом туре Премьер-лиги команда Хосепа Гвардиолы на выезде сыграет против Вест Хэма в следующую субботу, 10 августа. Начало матча в 14:30 по киевскому времени.