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Манчестер Сити продлил контракт с Гюндоганом

Манчестер Сити продлил контракт с Гюндоганом
11:38 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган будет выступать за Горожан до 2023 года

Немецкий полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган будет выступать за Горожан до 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.

28-летний футболист присоединился к Ман Сити в 2016 году после трансфера из дортмундской Боруссии за 27 миллионов евро.

В прошлом сезоне в составе команды Гвардиолы на счету Илкая Гюндогана 50 поединков во всех турнирах (6 голов и 8 ассистов).

Этим летом Манчестер Сити подписал вратаря Дерби Каунти Скотта Карсона, защитника Ювентуса Жоау Канселу и полузащитника Атлетико Родри. Горожане успешно начали новый сезон, обыграв в серии послематчевых пенальти Ливерпуль в матче за Суперкубок Англии.

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В первом туре Премьер-лиги команда Хосепа Гвардиолы на выезде сыграет против Вест Хэма в следующую субботу, 10 августа. Начало матча в 14:30 по киевскому времени.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Илкай Гюндоган.
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